На улице Космонавтов «Мерседес» въехал в «Хонду»

Днем в пятницу, 27 октября, на ул. Космонавтов в Николаеве, столкнулись автомобиль Honda Civic и микроавтобус Mercedes Vito.

«Хонда», ехавшая по ул. Космонавтов, со стороны Херсонского шоссе, в направлении площади Победы, затормозила перед выбежавшим на дорогу пешеходом. В этот момент в нее сзади врезался ехавший следом микроавтобус «Мерседес».

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения, передают Новости Н.