18.10.17 08:083060
На улице Космонавтов «Мерседес» въехал в «Хонду»
|27.10.17 14:55
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Днем в пятницу, 27 октября, на ул. Космонавтов в Николаеве, столкнулись автомобиль Honda Civic и микроавтобус Mercedes Vito.
Днем в пятницу, 27 октября, на ул. Космонавтов в Николаеве, столкнулись автомобиль Honda Civic и микроавтобус Mercedes Vito.
«Хонда», ехавшая по ул. Космонавтов, со стороны Херсонского шоссе, в направлении площади Победы, затормозила перед выбежавшим на дорогу пешеходом. В этот момент в нее сзади врезался ехавший следом микроавтобус «Мерседес».
В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения, передают Новости Н.