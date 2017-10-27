На Николаевщине мужчина незаконно хранил опий 25 октября, на Николаевщине в городе Южноукраинск сотрудники полиции изъяли у 32-летней местной жительницы полимерную емкость, в которой находилось 114 граммов опия. Женщина уже ранее привлекалась за незаконную торговлю наркотиками, в этот раз она утверждала, что наркотики приобрела исключительно для личных нужд. Следователями Южноукраинского отделения полиции Первомайского ОП ГУНП в Николаевской области проводится расследование уголовного производства, сообщает Николаев24. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама