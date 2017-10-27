18.10.17 08:083060
На Николаевщине мужчина незаконно хранил опий
|27.10.17 20:19
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25 октября, на Николаевщине в городе Южноукраинск сотрудники полиции изъяли у 32-летней местной жительницы полимерную емкость, в которой находилось 114 граммов опия.
25 октября, на Николаевщине в городе Южноукраинск сотрудники полиции изъяли у 32-летней местной жительницы полимерную емкость, в которой находилось 114 граммов опия.
Женщина уже ранее привлекалась за незаконную торговлю наркотиками, в этот раз она утверждала, что наркотики приобрела исключительно для личных нужд.
Следователями Южноукраинского отделения полиции Первомайского ОП ГУНП в Николаевской области проводится расследование уголовного производства, сообщает Николаев24.