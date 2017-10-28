В Вознесенском районе хозяин дома сгорел заживо

27 октября в 9:09 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возникновении пожара в жилом доме по ул. Школьная с. Вознесенское Вознесенского района.

На место выехал дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию наблюдалось тление матраса на кровати и пола. При проведении разведки, на месте пожара обнаружено тело мужчины, хозяина, 1956 г.р. Силами спасателей пожар локализован в 09:40 и полностью ликвидирован в 10:00 на площади 5 кв.м.

К тушению привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается, передают Николаевские Известия.