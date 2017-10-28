В Николаеве собака в частном доме задушила 10 кур, ее решили убить…

27 октября за помощью к николаевцам обратилась со страницы ЗОО «ФЕНИКС» в социальной сети facebook Ирина К., рассказав о нелегкой судьбе небеспризорной собаки, проживавшей в последнее время на территории частного домовладения в Корабельном районе.

«Обыкновенная история. Банальная.

Собака НЕ нужна. Подарили ребёнку, надоела, отдали родственнику — тоже так себе… Будка маленькая, цепь короткая.

Вчера сорвалась и задушила 10 курей.

Ждут «хозяина», который приедет ее убивать((

SOS!!! Спросите!!! Может, кому-то нужна на охрану собака: предприятие, частный дом…

Сука, не стерилизована, 3 года, похожа на лабрадора.

Октябрьское, объездная. Тел. посредника 0 (93) 491 05 07 Дмитрий», — говорится в сообщении.