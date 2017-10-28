В Николаеве собака в частном доме задушила 10 кур, ее решили убить…

28.10.17 14:28Сколько просмотров этой статьи144Сколько комментариев этой статьи0

27 октября за помощью к николаевцам обратилась со страницы ЗОО «ФЕНИКС» в социальной сети facebook Ирина К., рассказав о нелегкой судьбе небеспризорной собаки, проживавшей в последнее время на территории частного домовладения в Корабельном районе.

«Обыкновенная история. Банальная.

Собака НЕ нужна. Подарили ребёнку, надоела, отдали родственнику — тоже так себе… Будка маленькая, цепь короткая.

Вчера сорвалась и задушила 10 курей.

Ждут «хозяина», который приедет ее убивать((

SOS!!! Спросите!!! Может, кому-то нужна на охрану собака: предприятие, частный дом…

Сука, не стерилизована, 3 года, похожа на лабрадора.

Октябрьское, объездная. Тел. посредника 0 (93) 491 05 07 Дмитрий», — говорится в сообщении.

Похожие новости

11.10.17 14:56Николаев готовится отметить День защитника Украины

16.08.17 09:13В Николаеве собака "совершила самоубийство"?

01.08.17 14:00Насильник, изнасиловавший школьницу в парке, умер в СИЗО

31.03.17 12:59В Николаеве офицер полиции на «Лексусе» насмерть сбил человека

19.02.17 08:52Николаевская прыгунья в высоту Оксана Окунева стала в Сумах чемпионкой Украины

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама