В Донецкой области произошел взрыв в кафе, есть раненые

28.10.17 14:40Сколько просмотров этой статьи135Сколько комментариев этой статьи0

Полицейские задержали 33-летнего подозреваемого.

В Константиновке Донецкой области в одном из кафе произошел взрыв гранаты, в результате чего ранения получили два человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

"В результате взрыва ранения получили двое посетителей заведения в Константиновке. У них возник конфликт с другим отдыхающим, который вытащил боевую гранату и бросил ее в сторону своих оппонентов. Полиция задержала подозреваемого. Открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

28 октября в полночь из больницы поступила информация о том, что с осколочными ранениями обратились два гражданина, 1987 и в 1986 годов рождения. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Пострадавшие рассказали, что телесные повреждения получили около местного развлекательного заведения, расположенного по ул. Белоусова.

Впоследствии полицейские задержали 33-летнего подозреваемого.

Правоохранители при осмотре изъяли у мужчины 2 предмета цилиндрической формы, похожие на подрывники кустарного изготовления и фрагмент запала от гранаты РГД-5.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство), проводятся следственные действия.

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