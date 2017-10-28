В Николаевской области Lanos столкнулся с мопедом: есть пострадавшие

В пятницу, 27 октября, около 23:30, автомобиль столкнулся с мопедом

Об этом сообщает Первомайский отдел ГУНП.

23-летняя девушка за рулем автомобиля «DAEWOO-Lanos», двигаясь по улице Коротченко в направлении улиці Жуковского города Первомайск, в условиях недостаточной видимости, по предварительным данным, не придерживаясь безопасной дистанции во время движения, допустила столкновение с мопедом «Дельта» под управлением 43-летнего местного жителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу. Водитель автомобиля не травмировалась.