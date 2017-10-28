Во Львовской области нашли повешенным подростка Тело парня нашли родственники В селе Верхняя Рожанка Львовской области вечером в пятницу, 27 октября, нашли повешенным 15-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Как сообщили правоохранители, подростка нашли повешенным у себя дома родственники. "Парень был из благополучной семьи и после окончания 9-го класса поступил в художественное училище", - рассказали в полиции. По факту смерти несовершеннолетнего проводится расследование. Предварительно возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама