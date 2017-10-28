18.10.17 08:083060
Во Львовской области нашли повешенным подростка
|28.10.17 18:13
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Тело парня нашли родственники
Тело парня нашли родственники
В селе Верхняя Рожанка Львовской области вечером в пятницу, 27 октября, нашли повешенным 15-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как сообщили правоохранители, подростка нашли повешенным у себя дома родственники. "Парень был из благополучной семьи и после окончания 9-го класса поступил в художественное училище", - рассказали в полиции.
По факту смерти несовершеннолетнего проводится расследование. Предварительно возбудили уголовное дело по статье "Убийство".