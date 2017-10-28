В Николаеве «Мерседес» врезался в маршрутку

Вечером в субботу, 28 октября, на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве легковой автомобиль Mersedes врезался в маршрутку 21-го маршрута

Об этом сообщают Новости-N

ДТП возле остановки «Улица Садовая». Маршрутка только отъехала от остановки в направлении ул. Дзержинского, когда в нее сзади врезался «Мерседес».

В результате ДТП никто не пострадал, хотя в маршрутке были пассажиры.

Полицию участники ДТП вызывать не стали — договорились между собой.