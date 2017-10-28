18.10.17 08:083060
В Николаеве «Мерседес» врезался в маршрутку
|28.10.17 18:27
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Вечером в субботу, 28 октября, на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве легковой автомобиль Mersedes врезался в маршрутку 21-го маршрута
Вечером в субботу, 28 октября, на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве легковой автомобиль Mersedes врезался в маршрутку 21-го маршрута
Об этом сообщают Новости-N
ДТП возле остановки «Улица Садовая». Маршрутка только отъехала от остановки в направлении ул. Дзержинского, когда в нее сзади врезался «Мерседес».
В результате ДТП никто не пострадал, хотя в маршрутке были пассажиры.
Полицию участники ДТП вызывать не стали — договорились между собой.