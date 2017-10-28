Украинские пограничники задержали донецкого сепаратиста

Задержанный работал в пенитенциарной службе ДНР

Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте Новотроицкое задержали мужчину, воевавшего на стороне ДНР. Об этом в субботу, 28 октября, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Мужчину задержали пограничники Донецкого отряда вместе с Национальной полицией во время отработки оперативной информации. Мужчина ехал из Волновахи в Донецк, где и проживает.

"Установлено, что в период с 2011 по 2014 год этот гражданин работал в системе Донецкого областного управления Государственной пенитенциарной службы Украины, а с началом оккупации Донецка продолжал свою работу, способствуя участникам НЗФ в осуществлении преступной деятельности", - говорится в сообщении.