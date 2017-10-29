В Непале пассажирский автобус упал в реку: 30 погибших

Пассажирский автобус упал в реку в районе Дхадинг в центральной части Непала, в результате чего погибли не менее 30 человек, включая 11 детей.

Об этом сообщает АР. Согласно данным издания, переполненный автобус съехал с дороги и упал в реку. В результате инцидента погибли 30 человек, в том числе 11 детей.

Около 16 пострадавших доставили в местные больницы. В полиции подчеркивают, что пока не ясно число пропавших без вести, поскольку не было известно, сколько всего пассажиров находилось в автобусе до аварии.

Местные СМИ пишут, что водитель, возможно, был пьян. В результате аварии он получил травмы, однако сумел скрыться с места происшествия.