Китайцы ломают голову над переименованием «McDonald's»

29.10.17 20:52Сколько просмотров этой статьи160Сколько комментариев этой статьи0

Смена названия «McDonald`s» в Китае оставило у посетителей забавное послевкусие. Гигант быстрого питания из США изменил свое китайского официальное название «Maidanglao» (китайская вариация англоязычного имени) на «Jingongmen», которое переводится как «Золотые арки».

На первый взгляд новый логотип соответствует стилистике «McDonald`s», однако название ударило по слуху китайцев, которые выразили свое недоумение в социальных сетях.

«Новое название больше подошло бы к мебельному магазину. Вы уверены, что еда там съедобна», - спросил один из пользователей Weibo – китайский эквивалент Twitter.

Другие пользователи пожаловались, что название звучит как бюрократическая организация, кто-то посчитал название «провинциальным» и отсталым. Хотя были и защитники «Jingongmen», один из пользователей предложил изучить историю «McDonald`s», чтобы понимать значение «Золотые арки».

Чиновники заверили, что любителям Биг-мака или Chicken McNuggets не стоит беспокоиться, так как продукция останется неизменной. Изменения коснутся лишь регистрации бизнеса сети ресторанов. Название пришлось поменять из-за продажи большей части своего бизнеса в Китае и Гонконге китайскому консорциуму на сумму в 2 миллиарда долларов.

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