Сутки в АТО: сепаратисты бьют по украинским позициям из минометов

Потерь среди украинских бойцов нет.

С начала суток в районе проведения АТО сепаратисты не прекращали огневые провокации, 5 раз нарушив режим тишины. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Как отмечается, ночью оккупанты били по защитникам Старогнатовки с 82-миллиметровых минометов. Также под гранатометный огонь попали укрепления сил АТО у Водяного.

На Донецком направлении противник дважды вел огонь из пехотного вооружения на подступах к Пескам.

С этой же оружия пророссийские наемники обстреляли украинские позиции неподалеку Крымского, на Луганском направлении.