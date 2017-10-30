18.10.17 08:083060
Сутки в АТО: сепаратисты бьют по украинским позициям из минометов
|30.10.17 09:00
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Потерь среди украинских бойцов нет.
Потерь среди украинских бойцов нет.
С начала суток в районе проведения АТО сепаратисты не прекращали огневые провокации, 5 раз нарушив режим тишины. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.
Как отмечается, ночью оккупанты били по защитникам Старогнатовки с 82-миллиметровых минометов. Также под гранатометный огонь попали укрепления сил АТО у Водяного.
На Донецком направлении противник дважды вел огонь из пехотного вооружения на подступах к Пескам.
С этой же оружия пророссийские наемники обстреляли украинские позиции неподалеку Крымского, на Луганском направлении.