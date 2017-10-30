В Швейцарии мясников, которые публично зарезали двух свиней, приравняли к ИГИЛ

В Швейцарии мясники публично зарезали двух свиней с целью возрождения древней традиции, активисты по защите прав животных сравнили мясников с боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Публичная "казнь" животных состоялась в городе Зиссах возле Базеля.

Работники одного из мясных магазинов на глазах примерно 150 человек застрелили две свиньи специальным пневматическим пистолетом с выдвижным ударным стержнем (используется для оглушения животных перед их забоем) и разрезали животных на части.

В то же время проходила акция протеста активистов по защите прав животных, правозащитники пришли с плакатами: "Животные чувствуют, животные страдают" и "Их боль для вашего удовольствия".

Мясники заявили, что хотели показать более гуманные способы забоя и продемонстрировать, откуда покупатели получают мясо.

Однако активисты заявили, что убой животных было превращено в публичное зрелище. Местный мясник Рольф Херинг заявил, что получил угрозы и даже сравнение с боевикамиИГИЛ.