Суд признал Владислава Энтина виновным в коррупции

30.10.17 11:22Сколько просмотров этой статьи118Сколько комментариев этой статьи0

Депутата Николаевского горсовета, заместителя председателя комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города Владислава Ентина суд признал виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Об этом сообщает Центральный районный суд города Николаева, передает "Новости.Н"

В соответствии с протоколом, депутат несвоевременно подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч.1 ст.172-6 КУпАП). В частности, документ опубликован на сайте Единственного государственного реестра деклараций 10.07.2017 года, в то время как предельным сроком подачи деклараций для его категории должностных лиц, которые подают декларацию электронную впервые, было 1 мая.

Прокурор считал, что есть все имеющиеся основания для признания депутата виноватым в совершении отмеченного административного правонарушения, однако подчеркнул, что срок привлечения к ответственности на момент судебного заседания уплыл, а при этом возможно закрыть осуществление по делу.

Депутат свою вину отрицал и отметил, что подал документ в установленные сроки, однако в июле 2017 года, зашел, используя личный электронный ключ к Реестру, чтобы убедиться, что декларация подана вовремя.

Кроме этого, он отметил, что по его мнению сведения на веб-сайте Единственного реестра деклараций полностью могли стать результатом вмешательства неизвестных лиц к работе сайта. Исследовав ходатайство и прибавленные к нему материалы, суд установил, что вина депутата в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.172-6 КУпАП подтверждается имеющимися доказательствами.

В то же время согласно ч.3 ст.38 КУпАП сроки наложения административного взыскания уплыли.

Следственный судья Иван Дирко постановил признать депутата виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.172-6 КУпАП, осуществление по отмеченному делу закрыть из-за пропуска срока привлечения к административной ответственности.

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