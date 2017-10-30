В Терновке волки растерзали стадо овец и коз

30.10.17 11:44Сколько просмотров этой статьи167Сколько комментариев этой статьи0

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Сергей Петров.

"Поздно вечером 29 октября 2017 года между селами Терновка и Капустино, в самом пригороде Николаева, стая волков растерзала 150 голов овец и коз, принадлежащих местным фермерам. Волки расплодились здесь три года тому назад, когда на Терновском военном полигоне активизировались военные учения и украинские военнослужащие запретили в зоне проведения учений какую-либо охоту и отстрел хищников", - написал Сергей.

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