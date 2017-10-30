В Терновке волки растерзали стадо овец и коз Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Сергей Петров. "Поздно вечером 29 октября 2017 года между селами Терновка и Капустино, в самом пригороде Николаева, стая волков растерзала 150 голов овец и коз, принадлежащих местным фермерам. Волки расплодились здесь три года тому назад, когда на Терновском военном полигоне активизировались военные учения и украинские военнослужащие запретили в зоне проведения учений какую-либо охоту и отстрел хищников", - написал Сергей. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама