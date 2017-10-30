ДТП в Харькове: одного из пострадавших выписали из больницы

В аварии мужчина получил сложный перелом ноги

Одного из пострадавших в страшной аварии, которая произошла в центре Харькова 18 октября, выписали из больницы.

Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в своем Facebook.

"Юрий Неудачин, тот, что в аварии на Сумской получил сложный перелом ноги, сегодня выписан из Института патологии позвоночника и суставов", – написал он.

Стоит напомнить, что накануне, 29 октября, в Харькове похоронили 24-летнюю Диану Берченко, за жизнь которой более недели после аварии боролись врачи. Девушка умерла, не приходя в сознание.