ДТП в Харькове: одного из пострадавших выписали из больницы

30.10.17 19:24Сколько просмотров этой статьи119Сколько комментариев этой статьи0

В аварии мужчина получил сложный перелом ноги

Одного из пострадавших в страшной аварии, которая произошла в центре Харькова 18 октября, выписали из больницы.

Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в своем Facebook.

"Юрий Неудачин, тот, что в аварии на Сумской получил сложный перелом ноги, сегодня выписан из Института патологии позвоночника и суставов", – написал он.

Стоит напомнить, что накануне, 29 октября, в Харькове похоронили 24-летнюю Диану Берченко, за жизнь которой более недели после аварии боролись врачи. Девушка умерла, не приходя в сознание.

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