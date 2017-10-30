18.10.17 08:083060
ДТП в Харькове: одного из пострадавших выписали из больницы
|30.10.17 19:24
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В аварии мужчина получил сложный перелом ноги
В аварии мужчина получил сложный перелом ноги
Одного из пострадавших в страшной аварии, которая произошла в центре Харькова 18 октября, выписали из больницы.
Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в своем Facebook.
"Юрий Неудачин, тот, что в аварии на Сумской получил сложный перелом ноги, сегодня выписан из Института патологии позвоночника и суставов", – написал он.
Стоит напомнить, что накануне, 29 октября, в Харькове похоронили 24-летнюю Диану Берченко, за жизнь которой более недели после аварии боролись врачи. Девушка умерла, не приходя в сознание.