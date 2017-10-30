В Армении вооруженный мужчина захватил детский сад

30.10.17 19:39Сколько просмотров этой статьи120Сколько комментариев этой статьи0

В городе Армавир в Армении вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад. Мужчина взял в заложники работников садика и детей.

Позже нападавший освободил сотрудников и большинство детей, но продолжает удерживать в заложниках одного ребенка. Затем он потребовал встречи с бывшей женой, которая работает в этом же учреждении.

"Он потребовал встречи с бывшей женой. Кроме того, теща этого мужчины является заведующей детским садом", – сообщили представители полиции.

Также известно, что он повредил ухо одной из воспитательниц. Позже поступила информация, что нападавший нанес ранения бывшей жене и теще, которые работают в том же учреждении. Однако позже им удалось сбежать.

На месте преступления работает оперативная группа.

Похожие новости

23.06.17 15:03В Николаеве детям дают воду из-под крана

30.03.17 11:48«Дельфин» активно готовится к лету

26.02.17 10:54На «Северном» скоро появится детский сад

24.02.17 14:40В Николаеве здание на улице Космонавтов можно восстановить и использовать как детский сад

19.01.17 14:46Николаевцы опять требуют вернуть городу детский сад на Промзоне

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005820

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама