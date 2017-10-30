В Армении вооруженный мужчина захватил детский сад

В городе Армавир в Армении вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад. Мужчина взял в заложники работников садика и детей.

Позже нападавший освободил сотрудников и большинство детей, но продолжает удерживать в заложниках одного ребенка. Затем он потребовал встречи с бывшей женой, которая работает в этом же учреждении.

"Он потребовал встречи с бывшей женой. Кроме того, теща этого мужчины является заведующей детским садом", – сообщили представители полиции.

Также известно, что он повредил ухо одной из воспитательниц. Позже поступила информация, что нападавший нанес ранения бывшей жене и теще, которые работают в том же учреждении. Однако позже им удалось сбежать.

На месте преступления работает оперативная группа.