Под Киевом убили Амину Окуеву

Ее муж, Адам Осмаев, получил ранения.

Под Киевом в результате покушения погибла ветеран антитеррористической операции и общественный активист Амина Окуева. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 30 октября.

"Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", – написал он.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Напомним, 1 июня в Киеве уже пытались убить Осмаева и Окуеву. Тогда нападавший представился журналистом газеты Le Monde и выстрелил в мужчину. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего. Киллер и Осмаев получили серьезные ранения. В июле Осмаева выписали из больницы.

По информации СМИ, Амина Окуева (Анастасия Никифорова) родилась 5 июня 1983 года в Одессе. Выйдя замуж, приняла ислам. Тогда же поменяла имя на Амину Мустафинову. Фамилия Окуева – от второго мужа.

После замужества Амина Окуева уезжала жить в Россию, затем вернулась и поступила в Одесский медицинский университет имени Мечникова. После окончания ВУЗа работала в 11 городской больнице врачом.

В 2014 году стала волонтером-медработником на Майдане. В июле 2014 года вместе с третьим мужем Адамом Осмаевым вступила в ряды батальона Киев-2, в составе которого воевало подразделение чеченцев-добровольцев Батальон имени Джохара Дудаева.

У Амины Окуевой остался несовершеннолетний сын от первого брака.