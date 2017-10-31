18.10.17 08:083060
На Николаевщине сорвался с моста «Mercedes»
|31.10.17 08:20
|112
|0
На Николаевщине, вблизи села Троицкое Новоодесского района с моста через реку Гнилой Еланец сорвался автомобиль «Mercedes GL 550», в котором находилось два человека.
На Николаевщине, вблизи села Троицкое Новоодесского района с моста через реку Гнилой Еланец сорвался автомобиль «Mercedes GL 550», в котором находилось два человека.
Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил заместитель главы Новоодесской РГА Александр Гриценко.
По словам Гриценко, автомобиль «Mercedes GL 550» ехал со стороны города Вознесенска в направлении Николаева и сорвался с моста. Ехавшие в машине люди получили травмы и их доставили в Новоодесскую центральную районную больницу.
Фото происшедшего Александр Гриценко опубликовал на своей странице в Facebook, призвав водителей быть осторожнее на данном участке дороги.
На фото видно, что автомобиль получил значительные механические повреждения. Также на опубликованном снимке видно, что при падении автомобиль снес часть ограждения.