На Николаевщине сорвался с моста «Mercedes»

На Николаевщине, вблизи села Троицкое Новоодесского района с моста через реку Гнилой Еланец сорвался автомобиль «Mercedes GL 550», в котором находилось два человека.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил заместитель главы Новоодесской РГА Александр Гриценко.

По словам Гриценко, автомобиль «Mercedes GL 550» ехал со стороны города Вознесенска в направлении Николаева и сорвался с моста. Ехавшие в машине люди получили травмы и их доставили в Новоодесскую центральную районную больницу.

Фото происшедшего Александр Гриценко опубликовал на своей странице в Facebook, призвав водителей быть осторожнее на данном участке дороги.

На фото видно, что автомобиль получил значительные механические повреждения. Также на опубликованном снимке видно, что при падении автомобиль снес часть ограждения.