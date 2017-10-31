Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

Скандал с сексуальными домогательствами и дискриминацией представительниц женского пола в Голливуде может оказаться мелочью по сравнению с откровениями о бесчинствах многочисленных голливудских педофилов.

Кори Фельдман (Corey Feldman) обратился ко всем небезразличным с просьбой присоединиться к кампании "Truth Campaign", в рамках которой будут собраны средства на создание документального проекта о педофилах, которые используют свою популярность и влиятельность для сокрытия собственных преступлений. Финансовая цель кампании – десять миллионов долларов США, из которых пока что собрано немногим больше двадцати тысяч долларов.

Сам Кори заявляет, что может из личного опыта назвать имена шести педофилов, один из которых все ещё является очень влиятельной личностью в американском кинематографе.