В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

В Николаеве пьяный сотрудник коммунального предприятия "Николаевводоканал" избил лопатой мужчину, который сделал ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в Ингульском районе на ул. Космонавтов. Изначально коммунальщик цеплялся к прохожим, а после того, как один из них сделал ему замечание, избил мужчину.

"Согласно заключению медицинского освидетельствования в момент инцидента правонарушитель находился в состоянии опьянения. Кроме того, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, которые установят степень тяжести полученных потерпевшим телесных повреждений", - говорится в сообщении полиции.

Инцидент квалифицирован по статье "хулиганство", начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит штраф либо ограничение свободы на срок до 5 лет.