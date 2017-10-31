18.10.17 08:083060
В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего
|31.10.17 15:34
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В Николаеве пьяный сотрудник коммунального предприятия "Николаевводоканал" избил лопатой мужчину, который сделал ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В Николаеве пьяный сотрудник коммунального предприятия "Николаевводоканал" избил лопатой мужчину, который сделал ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Инцидент произошел в Ингульском районе на ул. Космонавтов. Изначально коммунальщик цеплялся к прохожим, а после того, как один из них сделал ему замечание, избил мужчину.
"Согласно заключению медицинского освидетельствования в момент инцидента правонарушитель находился в состоянии опьянения. Кроме того, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, которые установят степень тяжести полученных потерпевшим телесных повреждений", - говорится в сообщении полиции.
Инцидент квалифицирован по статье "хулиганство", начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит штраф либо ограничение свободы на срок до 5 лет.