В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

Пакет с наркотическим веществом был обнаружен вместе с угощениями. В США мать одного из детей, которые в честь Хеллоуина ходили по домам соседей и собирали угощения, обнаружила пакет с метамфетамином, передает New York Post.

Издание сообщает, что инцидент произошел в индейской резервации Меномини, которая расположена в штате Висконсин.

Неизвестно, намеренно ли был положен наркотик в пакет, или же кто-то просто ошибся.

Мать ребенка незамедлительно обратилась в полицию, как только нашла наркотическое вещество. Представители правоохранительных органов подтвердили, что в пакете находится запрещенный препарат.

В то же время у других детей в пакетах метамфетамин обнаружен не был.