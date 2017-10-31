Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственые источники в правоохранительных органах, а также издание Insider.

В эфире телеканала "112 Украина" об этом говорили экс-советник министра внутренних дел Илья Кива и член Совета общественного контроля НАБУ Владимир Рысенко.

Кроме того, сообщают о задержании бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Напомним, НАБУ 31 октября проводит обыски у возможных фигурантов дела о предполагаемой растрате госсредств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины. Сам Арсен Аваков подтвердил, что к его сыну Александру пришли с обысками.

Как сообщалось ранее, в июле 2015 года ГПУ начала уголовное производство по закупкам рюкзаков для Нацгвардии. Как сообщил журналист Роман Бочкала, Министерство внутренних дел Украины закупило рюкзаки за 3 тыс. грн за штуку на общую сумму 14,5 млн грн.

Позже на YouTube появилось видео якобы разговора экс-замминистра Сергея Чеботаря и человека, похожего на сына министра внутренних дел Александра Авакова. На видео двое мужчин разговаривают о поставках рюкзаков для подразделений МВД, при этом в кабинете якобы Чеботаря находится еще один человек.

В сентябре прошлого года Назар Холодницкий заявлял, что следствие идет к завершению и пообещал сообщить о результатах в октябре 2016 года. Артем Сытник также заявлял в ноябре 2016, что проведет финальное совещание по делу о злоупотреблениях при закупке МВД рюкзаков и окончательно определится, кому вручать подозрение.

В МВД заявляли, что информация о незаконных сделках при закупках рюкзаков является недостоверной и ее цель - дискредититация ведомства.