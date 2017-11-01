Мэр Нью-Йорка назвал наезд грузовика терактом
|01.11.17 07:20
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По данным СМИ, ФБР также рассматривает нападение как террористический акт
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Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал инцидент с грузовиком терактом, передает CBS.
"На основании информации, имеющейся к данному моменту, это был акт терроризма, особенно подлого теракта", − заявил мэр на брифинге.
"Восемь невинных людей лишились жизни, более десяти ранены", − отметил Де Блазио.
Телеканал CNN со ссылкой на представителей власти сообщил, что наезд грузовика расследуют как террористический акт.
"ФБР рассматривает нападение как террористический акт", − говорится в сообщении.
По данным полиции, подозреваемый в совершении наезда задержан и находится под стражей.
В правоохранительных органах уточнили, что "подозреваемый (после наезда − ред.) вышел из автомобиля с поддельным огнестрельным оружием, полиция Нью-Йорка выстрелила в него".