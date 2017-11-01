Суд отпустил Авакова под личное обязательство

01.11.17 22:22Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Суд избрал меру пресечения сыну главы Министерства внутренних дел.

Соломенский районный суд Киева отпустил сына главы Министерства внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что суд обязал сына Авакова сдать все паспорта в Государственную миграционную службу.

Как сообщалось, Авакова подозревают в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам.

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