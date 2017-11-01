В Николаеве маршрутка сбила насмерть пешехода

01.11.17 22:29Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве вечером 1 ноября маршрутное такси №91 сбило насмерть пешехода, который перебегал проспект Центральный.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места происшествия.

ДТП случилось на пересечении проспекта с улицей 9-я Слободская. По словам очевидцев, мужчина примерно 45 лет перебегал перекресток «наискось», не по пешеходному переходу.

Ехавшая на зеленый свет «маршрутка» его зацепила, травмы оказались смертельными. По данным полиции, которая сейчас работает на месте происшествия, водитель маршрутки трезвый.

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