"Я не смог среагировать, это произошло мгновенно": водитель Volkswagen впервые рассказал о ДТП с Зайцевой

Дронов заявил, что не считает себя виновным в аварии, унесшей жизни шести человек

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, в который на большой скорости врезался с Lexus RX 350 Елены Зайцевой впервые дал эксклюзивный комментарий в эфире ток-шоу "Говорит Украина" на телеканале "Украина".

Напомним, жуткое ДТП на ул. Сумской в Харькове унесло жизни шестерых людей.

Мужчина сейчас находится в больнице, у него травмы головы и шеи, многочисленные ушибы и раны.

"Я ехал в сторону Сумской. Там у нас есть кафе. Просто хотел посидеть с человеком. Моя скорость была очень маленькая, примерно 25 километров в час. Я не спешил на встречу, у меня еще было время. Я планировал ехать прямо, никуда не поворачивать. Я остановился на мигающий зеленый сигнал светофора, чтобы не выезжать на перекресток и не создавать аварийную ситуацию. Примерно это было метра четыре или пять еще до перекрестка", – рассказывает Дронов.

Мужчина признается, что некоторые моменты он не помнит, но уверен, что выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора. "Я выехал на четкий зеленый сигнал светофора. Вот это я помню точно", – добавил он.

Также он рассказал о самом столкновении. "Я помню, что практически уже пересек улицу Сумскую и все внимание у меня было на пешеходном переходе, потому что у нас там есть такая особенность у пешеходов – прыгать на красный свет. И в этот момент… Это было практически мгновение. Даже не знаю, откуда она появилась (Елена Зайцева. – Ред.). Перед тем, как выехать на перекресток, я посмотрел – справа не было никаких помех, опасностей. И во время движения по перекрестку никого тоже не было справа", – рассказывает Дронов.

"Я не мог ожидать, что кто-то может ехать на такой скорости на запрещающий сигнал светофора. Дальше… я просто уже очнулся в машине", – продолжает мужчина и признается, что в тот момент уже никак не мог избежать столкновения.

–"Я ее не видел вообще. Я не смог среагировать, потому что это было очень быстро. Это было мгновение. Это была очень большая скорость".

Мужчина добавил, что у него 17 лет водительского стажа и в состоянии алкогольного опьянения никогда не садился за руль.

Дронов также заявил, что не считает себя причастным к аварии, унесшей жизни шести человек. "Я себя не считаю виновным в этом ДТП, и это факт". – заявил он.