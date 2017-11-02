Сутки в АТО: погиб один боец, двое ранены

Украинские военные 13 раз открывали ответный огонь.

За минувшие сутки подразделения сепаратистов 17 раз нарушили перемирие, на что ВСУ 13 раз ответили огнем. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, один был ранен, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Прошедшие сутки на Донбассе завершились без существенных изменений в обстановке. Российско-оккупационные группировки продолжали обстреливать позиции сил АТО, одиночно применяя запрещено вооружения. В то же время, стоит отметить, что во второй половине суток несколько увеличилась активность противника на Луганском направлении", – говорится в сообщении.

Так, на луганском направлении в среду вечером противни четыре раза бил по позициям неподалеку Крымского, используя весь спектр пехотного вооружения и минометы калибра 82-мм. Бойцы АТО симметрично отвечали боевикам. В результате противостояния, около 23.00 получил боевую травму один военный. Кроме того, после 18.00 сепаратисты выпустили восемь мин калибра 120-мм на подступах к Троицкому.

На приморском направлении в среду вечером сепаратисты почти час вели огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам у Старогранивки. В среду днем во время выполнения специальных задач в районе Марьинки, вследствие подрыва на взрывном устройстве погиб один военнослужащий Национальной гвардии Украины. Еще один получил тяжелые ранения.

На донецком направлении в районе Авдеевский промзоны в среду вечером противник несколько часов бил из разных видов гранатометов по позициям сил АТО. Под огонь из этого же оружия, в конце суток попали и защитники Луганского и Майорска.