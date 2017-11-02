Полиция усилит охрану Рады

02.11.17 19:14Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Охрану усилят к открытию сессионной недели ВРУ.

К открытию сессионной недели Верховной Рады – 7-10 ноября – полиция Киева усилит наряды и будет проверять людей. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает 112 Украина со ссылкой на главу киевской полиции Андрея Крищенко.

"Массовые мероприятия, в том числе и под ВР… Хотя эту акцию массовой называют организаторы, мы видим, что там людей мало, но и там есть наряды. Мы плотно охраняли, опасаясь, что в той накаленной атмосфере, в которой они начинались, могли произойти вооруженные провокации и привести к печальным непредсказуемым последствиям", – сказал он.

Напомним, 17 октября возле Верховной Рады собрались около четырех тысяч человек. Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что акция продлится до начала ноября.

На этой неделе глава МВД Арсен Аваков приказал отменить охрану митинга возле парламента, заявив, что "тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот "хлам" под Радой больше не намерены".

Похожие новости

25.10.17 14:36"Вече" под Радой: ультиматум президенту и "спасение" Украины за 70 дней

11.07.17 14:44В Раде заблокировали трибуну (видео)

05.07.17 14:29Депутат обманул 90-летнюю киевлянку и отобрал у нее квартиру в центре столицы

24.05.17 09:33Визы с Россией. Почему об этом снова говорят

26.01.17 12:31В Киеве годовалая девочка насмерть ошпарилась кипятком в ванной

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 02.11.2017

Закругление верхнее-левое

20:21В Украине упало потребление водки – Укрспирт

19:53Завтра в Николаеве простятся с ректором НУК имени адмирала Макарова

19:33Фестиваль «Солнце» в Николаеве

19:14Полиция усилит охрану Рады

18:58Вспышка гепатита в Ровно: в больнице 18 человек

18:51В Николаеве для 39 домов уменьшили подомовые тарифы

09:40"Чтоб я так жил": в Николаеве депутат за месяц заработал 4 млн грн

09:14«90 перлин на оксамиті рампи» : Николаевский муздрам отметил юбилей

08:57Сутки в АТО: погиб один боец, двое ранены

08:34В Индии скончались редчайшие сиамские близнецы

08:13"Я не смог среагировать, это произошло мгновенно": водитель Volkswagen впервые рассказал о ДТП с Зайцевой

08:00Курс валют на 2 ноября

 01.11

22:49В Николаеве в одном из универов остановлен учебный процесс

22:36В Одессе умер известный кинорежиссер

22:29В Николаеве маршрутка сбила насмерть пешехода

22:22Суд отпустил Авакова под личное обязательство

17:50Журнал Rolling Stone назвал самые сексуальные клипы всех времен

14:16В Запорожье маршрутку прошило отбойником

13:35В Николаевской мэрии намерены перейти на электронные документы

13:00Что приготовил последний месяц осени?

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.10.17 08:472670

США передадут Украине 40 Хаммеров

20.10.17 08:512570

Сутки в АТО: 15 обстрелов, потерь нет

20.10.17 08:593050

20 октября - День повара

20.10.17 09:072450

На Николаевщине прошло спортивное мероприятие

Самые читаемые

24.10.17 16:595840

НБУ ввел в обращение новую монету

29.10.17 21:105140

Умер николаевский хирург Анатолий Головин

22.10.17 15:583820

Майдановцы встретились на месте, где в течение трёх месяцев жил Майдан в Николаеве

21.10.17 15:583760

В Харькове простились с жертвами аварии: задержались бы на две секунды – были бы живы

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама