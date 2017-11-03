Сутки в АТО: 16 обстрелов, ранен один боец

03.11.17 08:42Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Противник обстрелял опорный пункт недалеко от Лебединского.

За минувшие сутки подразделения сепаратистов 16 раз нарушили перемирие на Донбассе. Украинские военные 13 раз открывали ответный огонь. Один боец был ранен, передает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении, после 18 часов противник трижды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Крымского. Под огонь из этого же оружия попал опорный пункт недалеко от Лебединского, что на приморском направлении.

На донецком направлении в конце суток враг применял гранатометы различных видов и стрелковое оружие у Луганского, Каменки и Бутовки. А из пулеметов сепаратисты обстреливали подступы к Авдеевке и Зайцево.

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