В Киеве отмечается рост заболеваемости менингитом

В этом году зарегистрировано уже 27 случаев против 10 прошлогодних.

В Киеве наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба мэрии.

По ее словам, в этом году зарегистрировано уже 27 случаев против 10 прошлогодних. Среди детей до 17 лет – 18 случаев против 10 в 2016 году.

Болезнь передается воздушно-капельным путем и имеет различные формы: от такой, что не угрожает жизни – к опасной менингококцемии. Наиболее уязвимые к заболеванию – дети (около 80% случаев) и люди с ослабленным иммунитетом.

"Коварство болезни заключается в том, что первые симптомы подобные симптомам ОРВИ, а летальность может наступить в течение уже 24 часов после их появления", – отметила Гинзбург.

Среди основных признаков, которые могут свидетельствовать о наличии менингококковой инфекции, – повышение температуры, сонливость, вялость. Затем появляется сыпь, которая имеет признаки кровоизлияний.