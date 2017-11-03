В Николаеве избили и ограбили журналиста

03.11.17 09:15Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

В ночь с четверга на пятницу, 3 ноября, в Николаеве на улице Генерала Карпенко трое неизвестных злоумышленников ограбили журналиста телеканала "Прямой" Дмитрия Тесова.

Об этом сообщает сайт 0512.

Николаевский журналист в районе спортшколы "Надежда" снимал новостной сюжет. К нему сзади подошли трое неизвестных мужчин, которые ударили его, после чего отобрали телефон и технику для съемки.

После ограбления злоумышленники сели в автомобиль ВАЗ 2104 и скрылись.

Пострадавший вызвал полицию, которая объявила ориентировку и в скором времени выявила и остановила похожий автомобиль в одном из дворов по улице Генерала Карпенко.

В салоне автомобиля были обнаружены два телефона, один которых принадлежал Тесову, и технику для съемки. Журналист также опознал нападавших.

Как выяснилось позже, предположительно, за рулем ВАЗа был военный - служащий одной воинских частей Николаева. Двое других нападавших - студенты местных учебных заведений.

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