В Николаеве избили и ограбили журналиста

В ночь с четверга на пятницу, 3 ноября, в Николаеве на улице Генерала Карпенко трое неизвестных злоумышленников ограбили журналиста телеканала "Прямой" Дмитрия Тесова.

Об этом сообщает сайт 0512.

Николаевский журналист в районе спортшколы "Надежда" снимал новостной сюжет. К нему сзади подошли трое неизвестных мужчин, которые ударили его, после чего отобрали телефон и технику для съемки.

После ограбления злоумышленники сели в автомобиль ВАЗ 2104 и скрылись.

Пострадавший вызвал полицию, которая объявила ориентировку и в скором времени выявила и остановила похожий автомобиль в одном из дворов по улице Генерала Карпенко.

В салоне автомобиля были обнаружены два телефона, один которых принадлежал Тесову, и технику для съемки. Журналист также опознал нападавших.

Как выяснилось позже, предположительно, за рулем ВАЗа был военный - служащий одной воинских частей Николаева. Двое других нападавших - студенты местных учебных заведений.