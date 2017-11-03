Убийство депутата: полиция обнародовала фото с места, где нашли тело

Национальная полиция рассказала об обстоятельствах исчезновения председателя фракции БПП в Северодонецком горсовете Сергея Самарского и опубликовала фотографии с места, где был найден его труп.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По ее данным, 2 ноября в 21:35 в Северодонецкий отдел полиции (Луганская область) поступило сообщение от жены депутата Ирины Самарской об исчезновении мужа.

"Женщина сообщила, что в 18:05 она потеряла связь со своим 53-летним мужем Сергеем Самарским. Она также сообщила, что в последний раз разговаривала с ним в 17:20, когда он шел домой", - рассказывают в полиции.

На поиски пропавшего отправились спецподразделения полиции. При обследовании прилегающей к его дому территории 3 ноября в 00:30 было обнаружено тело Самарского с признаками насильственной смерти - разбитой головой.

Сейчас на месте находки работают следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты-криминалисты, работники других подразделений полиции.

По информации правоохранителей, они рассматривают несколько версий убийства - политическая деятельность Самарского, разбойное нападение и в связи с бизнесом, который мужчина вел до своего избрания депутатом.

Тело Сергея Самарского нашли в районе дома №1 ЖК "Мечта" города Северодонецка.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.