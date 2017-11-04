Масштабное ДТП возле Ровно: столкнулись два автовоза, есть жертвы

04.11.17 12:07Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

В результате аварии 7 транспортных средств повреждено огнем.

В селе Белая Криница Ровенской области на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение двух грузовиков DAF, которые перевозили легковые автомобили, в результате ДТП один человек погиб и 7 транспортных средств повреждено огнем, передает Сегодня.

Как сообщает в субботу пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ровенской области, информация о ДТП поступила в службу спасения 3 ноября в 12:34.

"Прибыв на место спасатели установили, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей марки DAF, которые перевозили легковые автомобили.

В результате столкновения у одного из грузовиков загорелся салон кабины с последующим распространением пламени на легковые автомобили", – сказано в сообщении.

Сотрудники ГСЧС подали на тушение один водяной ствол и два воздушно-пенных ствола, чтобы не допустить распространения огня на другие транспортные средства.

После локализации пожара с помощью спецоборудования спасатели деблокировали тело погибшего водителя грузовика, которого при столкновении зажало в автомобиле.

В 13:10 пожар был локализован, а в 14:30 полностью ликвидирован.

Огонь уничтожил водительскую кабину и моторный отсек грузового автомобиля DAF, и шесть легковых автомобилей марки Hyundai Tucson.

Для ликвидации пожара были привлечены четыре единицы спецтехники ГСЧС и 18 спасателей.

Обстоятельства данного ДТП выясняют правоохранители.

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