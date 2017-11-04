Маршрутка сбила насмерть людей в Киеве: полиция раскрыла детали

04.11.17 13:50Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Под колеса маршрутного такси попали женщина и мужчина, 1952 и 1953 рождения.

В результате наезда маршрутки в Киеве возле станции метро "Героев Днепра" от полученных травм погибли два местных жителя 1952 и 1953 рождения, сообщили в столичной полиции, передает Сегодня.

"Автопроисшествие случилась неподалеку от станции "Героев Днепра". Под колеса маршрутного такси попали женщина и мужчина, 1952 и 1953 рождения. Выяснилось, что это – супруги, местные жители. В результате наезда женщина погибла на месте ДТП, а мужчина скончался в карете "скорой" по дороге в больницу", – сообщает отдел коммуникации полиции Киева в субботу.

На месте работают патрульные полицейские. Для установления всех обстоятельств ДТП выехала специализированная группа следственного управления.

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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