Смертельное ДТП в Киеве: от легковушки осталась груда металла

04.11.17 15:15Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Водителя извлекали спасатели ГСЧС с помощью спецтехники.

В Киеве на улице Заболотного произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб 22-летний водитель, сообщает Сегодня.

"Столкнулись два автомобиля: Mercedes и грузовик. Предварительно, водитель автомобиля Mercedes на иностранной регистрации не справился с управлением и врезался в грузовик, стоявший у обочины. Водителя извлекали спасатели ГСЧС с помощью спецтехники", – сообщает корреспондент "Сегодня" с места происшествия.

Кроме того, на месте работает патрульная полиция, скорая помощь и спасатели ГСЧС.

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Суббота, 04.11.2017

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