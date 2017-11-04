Смертельное ДТП в Киеве: от легковушки осталась груда металла

Водителя извлекали спасатели ГСЧС с помощью спецтехники.

В Киеве на улице Заболотного произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб 22-летний водитель, сообщает Сегодня.

"Столкнулись два автомобиля: Mercedes и грузовик. Предварительно, водитель автомобиля Mercedes на иностранной регистрации не справился с управлением и врезался в грузовик, стоявший у обочины. Водителя извлекали спасатели ГСЧС с помощью спецтехники", – сообщает корреспондент "Сегодня" с места происшествия.

Кроме того, на месте работает патрульная полиция, скорая помощь и спасатели ГСЧС.