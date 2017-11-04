22.10.17 08:042860
Смертельное ДТП в Киеве: от легковушки осталась груда металла
|04.11.17 15:15
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Водителя извлекали спасатели ГСЧС с помощью спецтехники.
Водителя извлекали спасатели ГСЧС с помощью спецтехники.
В Киеве на улице Заболотного произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб 22-летний водитель, сообщает Сегодня.
"Столкнулись два автомобиля: Mercedes и грузовик. Предварительно, водитель автомобиля Mercedes на иностранной регистрации не справился с управлением и врезался в грузовик, стоявший у обочины. Водителя извлекали спасатели ГСЧС с помощью спецтехники", – сообщает корреспондент "Сегодня" с места происшествия.
Кроме того, на месте работает патрульная полиция, скорая помощь и спасатели ГСЧС.