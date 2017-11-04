В Кривом роге учительница заклеивала детям рты скотчем

04.11.17 16:38Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

В Кривом Роге учительница школы № 113 сначала сделала несколько замечаний детям за болтовню, а потом заклеила их рты скотчем до конца урока.

Об этом написал в Facebook отец одного из детей Сергей Стегар, передает источник

«Я участник АТО. У меня сложилась такая ситуация. Сегодня, моя дочка, ученица второго класса, была на занятии по хореографии. Учитель сделал несколько замечаний нескольким детям за болтовню, а потом заклеил рты скотчем до окончания урока. Тем самым унизил достоинство ребенка. И не признает своей ошибки. Что мне делать? Я хочу, чтобы моего ребенка защитили от такого учителя. Завтра собираюсь к директору школы», — написал, в частности, он.

Большая часть пользователей соцсети осудила педагога, предлагая применить к нему самые суровые методы наказания, однако были и такие, которые выступили в защиту учительницы, заявляя, что воспитанием детей должны заниматься родители.

«Я думаю, что это было не со злости, а в воспитательных целях, в игровой форме. Я, допустим, видел нынешних „деток“ у себя во дворе, сочувствую учителям. Тут без ремня не обойдешься», — отмечает один из читателей.

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Суббота, 04.11.2017

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