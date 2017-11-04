22.10.17 08:042860
В Киеве неизвестные бросили взрывчатку в холл стриптиз-клуба
|04.11.17 17:14
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В Киеве неизвестные бросили в холл стриптиз-клуба Harem men’s club взрывчатку.
В Киеве неизвестные бросили в холл стриптиз-клуба Harem men’s club взрывчатку.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.
Как отметили в ведомстве, двое или трое неизвестных бросили «неустановленную пиротехнику» в холл заведения и скрылись, в результате взрыва никто не пострадал, но поврежден вход в заведение, сообщает пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик,/a>. По ее словам, об инциденте в полицию сообщил некий мужчина, слышавший взрыв.
Стриптиз-клуб Harem men’s club расположен в центре Киева возле «Арена-Сити».