В Киеве неизвестные бросили взрывчатку в холл стриптиз-клуба В Киеве неизвестные бросили в холл стриптиз-клуба Harem men’s club взрывчатку. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик. Как отметили в ведомстве, двое или трое неизвестных бросили «неустановленную пиротехнику» в холл заведения и скрылись, в результате взрыва никто не пострадал, но поврежден вход в заведение, сообщает пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик,/a>. По ее словам, об инциденте в полицию сообщил некий мужчина, слышавший взрыв. Стриптиз-клуб Harem men’s club расположен в центре Киева возле «Арена-Сити». На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама