22.10.17 08:042860
Саакашвили оплатил штраф за прорыв границы
|04.11.17 20:51
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Сумма штрафа составила 3400 гривен.
Сумма штрафа составила 3400 гривен.
Бывший грузинский президент и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили оплатил штраф, выписанный ему за незаконное пересечение границы.
Об этом рассказал адвокат экс-главы государства Маркиян Галабала, передают Украинские новости.
"Конечно, он уже оплатил штраф", - сказал Галабала.
По словам адвоката, Саакашвили сделал это через банк, сумма штрафа – 3,4 тысячи гривен. Других деталей он не сообщил.
Напомним, высший административный суд Украины рассмотрит иск бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по лишению гражданства 22 ноября 2017 года.