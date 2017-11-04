Саакашвили оплатил штраф за прорыв границы

04.11.17 20:51Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

Сумма штрафа составила 3400 гривен.

Бывший грузинский президент и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили оплатил штраф, выписанный ему за незаконное пересечение границы.

Об этом рассказал адвокат экс-главы государства Маркиян Галабала, передают Украинские новости.

"Конечно, он уже оплатил штраф", - сказал Галабала.

По словам адвоката, Саакашвили сделал это через банк, сумма штрафа – 3,4 тысячи гривен. Других деталей он не сообщил.

Напомним, высший административный суд Украины рассмотрит иск бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по лишению гражданства 22 ноября 2017 года.

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Суббота, 04.11.2017

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