Саакашвили оплатил штраф за прорыв границы Сумма штрафа составила 3400 гривен. Бывший грузинский президент и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили оплатил штраф, выписанный ему за незаконное пересечение границы. Об этом рассказал адвокат экс-главы государства Маркиян Галабала, передают Украинские новости. "Конечно, он уже оплатил штраф", - сказал Галабала. По словам адвоката, Саакашвили сделал это через банк, сумма штрафа – 3,4 тысячи гривен. Других деталей он не сообщил. Напомним, высший административный суд Украины рассмотрит иск бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по лишению гражданства 22 ноября 2017 года. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама