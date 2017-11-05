22.10.17 14:392830
Сутки в АТО: 25 обстрелов, один боец травмирован
|05.11.17 09:21
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В ответ Вооруженные Силы Украины 17 раз применяли оружие на поражение противника.
В ответ Вооруженные Силы Украины 17 раз применяли оружие на поражение противника.
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили перемирие на Донбассе, в результате боевых действий один украинский защитник получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Огневые провокации продолжаются фактически вдоль всей линии разграничения, при этом изредка применяются минометы различных калибров.
Так, на Луганском направлении противник бил из 120-миллиметровых минометов недалеко от Новоалександровки. А минометы калибра 82 миллиметра боевики применяли у Новотошковского и Крымского.
Кроме того, днем в результате обстрела вблизи Новозвановки получил боевую травму один украинский военный.
На подступах к Донецку, вечером и ночью оккупанты трижды обстреливали укрепления сил АТО из пехотного вооружения и минометов у Зайцевого. А вооружение БМП применяли неподалеку Попасной.
На Приморском направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия врага оказались позиции украинской армии в окрестностях Старогнатовки и Павлополь.
В ответ Вооруженные Силы Украины 17 раз применяли оружие на поражение противника.