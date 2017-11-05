Сутки в АТО: 25 обстрелов, один боец ​​травмирован

05.11.17 09:21Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

В ответ Вооруженные Силы Украины 17 раз применяли оружие на поражение противника.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили перемирие на Донбассе, в результате боевых действий один украинский защитник получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Огневые провокации продолжаются фактически вдоль всей линии разграничения, при этом изредка применяются минометы различных калибров.

Так, на Луганском направлении противник бил из 120-миллиметровых минометов недалеко от Новоалександровки. А минометы калибра 82 миллиметра боевики применяли у Новотошковского и Крымского.

Кроме того, днем в результате обстрела вблизи Новозвановки получил боевую травму один украинский военный.

На подступах к Донецку, вечером и ночью оккупанты трижды обстреливали укрепления сил АТО из пехотного вооружения и минометов у Зайцевого. А вооружение БМП применяли неподалеку Попасной.

На Приморском направлении под огнем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия врага оказались позиции украинской армии в окрестностях Старогнатовки и Павлополь.

В ответ Вооруженные Силы Украины 17 раз применяли оружие на поражение противника.

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