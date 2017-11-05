Дерзкое убийство в Харькове: киллер расстрелял авто из автомата

05.11.17 10:22Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Убийца выпустил по своей жертве две очереди с автомата.

В Харькове минувшей ночью киллер расстрелял машину Audi из автомата по адресу улица Клочковская 191а.

Об этом сообщает сообщество Харьков LIVE в Facebook.

По сообщению источника, убийца выпустил по своей жертве две очереди с автомата. Первая пришлась в лобовое стекло, а вторая в боковое. Киллер находился между припаркованными автомобилями, тогда как машина заезжала во двор.

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