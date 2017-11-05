Дерзкое убийство в Харькове: киллер расстрелял авто из автомата Убийца выпустил по своей жертве две очереди с автомата. В Харькове минувшей ночью киллер расстрелял машину Audi из автомата по адресу улица Клочковская 191а. Об этом сообщает сообщество Харьков LIVE в Facebook. По сообщению источника, убийца выпустил по своей жертве две очереди с автомата. Первая пришлась в лобовое стекло, а вторая в боковое. Киллер находился между припаркованными автомобилями, тогда как машина заезжала во двор. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама