В Николаевской области мужчина случайно выстрелил в детей, один ребенок в коме

05.11.17 14:26Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

9-летняя девочка госпитализирована в результате выстрела мужчины из охотничьего ружья в Николаевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Сообщается, что 67-летний мужчина, возвращаясь после охоты, встретил группу детей, которые попросили стреляные гильзы.

В результате небрежного обращения с оружием, мужчина произвел случайный выстрел из охотничьего ружья Иж-26.

В результате происшествия девочка получила огнестрельное ранение левого и правого бедра и находится в коме.

Согласно заключению медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в крови у владельца оружия на момент обследования находились 0,85 промилле алкоголя.

Сотрудники полиции изъяли ружье.

Начато расследование по признакам ст. 128 Уголовного кодекса (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

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