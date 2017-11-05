В Николаевской области мужчина случайно выстрелил в детей, один ребенок в коме 9-летняя девочка госпитализирована в результате выстрела мужчины из охотничьего ружья в Николаевской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Николаевской области. Сообщается, что 67-летний мужчина, возвращаясь после охоты, встретил группу детей, которые попросили стреляные гильзы. В результате небрежного обращения с оружием, мужчина произвел случайный выстрел из охотничьего ружья Иж-26. В результате происшествия девочка получила огнестрельное ранение левого и правого бедра и находится в коме. Согласно заключению медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в крови у владельца оружия на момент обследования находились 0,85 промилле алкоголя. Сотрудники полиции изъяли ружье. Начато расследование по признакам ст. 128 Уголовного кодекса (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама