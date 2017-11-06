В Киеве пьяный водитель, убегая от полиции, протаранил грузовик

06.11.17 10:48Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

ДТП произошло возле станции метро Черниговская.

В Киеве сотрудники полиции задержали водителя, который ездил в состоянии алкогольного опьянения и попал в ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

"Нетрезвый парень с компанией друзей около 17 лет после грубого нарушения ПДД пытался скрыться от полиции, врезался в препятствия по дороге и грузовик. Затем пытался сбежать. Потом пытался оказать ожесточенное сопротивление полиции и свидетелям", - сказано в сообщении.

Столкновение произошло возле станции метро Черниговская, водителя задержали, обошлось без пострадавших.

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Понедельник, 06.11.2017

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