В Киеве пьяный водитель, убегая от полиции, протаранил грузовик ДТП произошло возле станции метро Черниговская. В Киеве сотрудники полиции задержали водителя, который ездил в состоянии алкогольного опьянения и попал в ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua "Нетрезвый парень с компанией друзей около 17 лет после грубого нарушения ПДД пытался скрыться от полиции, врезался в препятствия по дороге и грузовик. Затем пытался сбежать. Потом пытался оказать ожесточенное сопротивление полиции и свидетелям", - сказано в сообщении. Столкновение произошло возле станции метро Черниговская, водителя задержали, обошлось без пострадавших. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама