23.10.17 14:292510
В Киеве пьяный водитель, убегая от полиции, протаранил грузовик
|06.11.17 10:48
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ДТП произошло возле станции метро Черниговская.
ДТП произошло возле станции метро Черниговская.
В Киеве сотрудники полиции задержали водителя, который ездил в состоянии алкогольного опьянения и попал в ДТП.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua
"Нетрезвый парень с компанией друзей около 17 лет после грубого нарушения ПДД пытался скрыться от полиции, врезался в препятствия по дороге и грузовик. Затем пытался сбежать. Потом пытался оказать ожесточенное сопротивление полиции и свидетелям", - сказано в сообщении.
Столкновение произошло возле станции метро Черниговская, водителя задержали, обошлось без пострадавших.