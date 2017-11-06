В Николаеве взорвали боевую гранату

Сегодня ночью во дворе жилого дома № 55 по ул. Сенной (Буденного) в Николаеве, неизвестные взорвали боевую гранату.

Как сообщает «Новости-N», по этому адресу находится обычный николаевский жилкоп. Взрыв произошел примерно в 1.30 ночи. От сильного грохота проснулись все без исключения жильцы и высыпали во двор. На место происшествия вызвали полицию.

Правоохранители выяснили, что неизвестные злоумышленники бросили гранату в приямок возле дома, где находился вход в подвал. Взрывом разрушена дверь в подвал, а также поврежден автомобиль «БМВ» одного из жителей. Осколками гранаты у автомобиля поврежден кузов, пробит радиатор и т. д.

Опергруппа Заводского райотдела полиции осмотрела место происшествия: были обнаружены осколки гранаты. По предварительным данным, была взорвана боевая граната РГД-5.