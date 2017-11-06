В Николаеве задержан рецидивист, совершивший более 20 краж

Николаевские правоохранители задержали мужчину, который совершил 22-е кражи.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области, пишет сайт 0512

В течение нескольких месяцев злоумышленник совершил серию краж на территории Заводского района Николаева, создав пострадавшим ущерб на сумму более 50 000 гривен.

Основным объектом посягательств злоумышленника были транспортные средства - легковые и грузовые автомобили, оставленные владельцами в неустановленных местах, откуда он, путем разбития стекла или повреждения замков, похищал аккумуляторные батареи, а также все то, что представляло для него материальную ценность - ноутбуки, магнитолы , инструменты и другое имущество.

Кроме вышеуказанных уголовных преступлений, человек также совершил серию краж из жилых и нежилых помещений николаевцев. В некоторых случаях он пробирался к подсобных помещений и подъездов многоэтажек, в других - проникал в частные домовладения граждан. Среди похищенного имущества - денежные средства, велосипеды, электроинструменты. Не брезговал преступник даже едой. Так, в одном из случаев, он забрался в летнюю кухню жителя Заводского района. Не найдя для себя ничего ценного, вор опустошил холодильник потерпевшего, забрав оттуда несколько килограммов мяса, продал на рынке. Так же он распоряжался и другими сворованными вещами. Деньги тратил на личные нужды.

30-летний ранее судимый николаевец был уличен оперативниками, которые профессионально приняв все необходимые меры, вышли на след вора-серийника. Мужчина сознался в содеянном и во время следственных действий рассказал, как совершал преступления.

«За согласование с органами прокуратуры злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении 22-х фактов уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины «Кража» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей », - отметил следователь СО Заводского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области старший лейтенант полиции Сергей Панченко.

В соответствии с санкциями инкриминируемой статьи мужчине грозит до шести лет заключения. Досудебное следствие продолжается.