Был конфликт или не было: в Николаеве побили депутата Солтиса

06.11.17 18:31Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Вечером в понедельник, 6 ноября, в одном из николаевских подъездов побили депутата городского совета Олега Солтиса.

Данную информацию «Новостям-N» подтвердила спикер полиции Елена Бережная.

Жителям многоэтажки по улице Колодезной установили металлопластиковые окна, однако, их качество не понравилось жильцам. За помощью они обратились к депутату своего округа Олегу Солтису. В ходе диалога у депутата возник конфликт с подрядчиком. Во время словесной перепалки подрядчик ударил по голове депутата Солтиса и повредил ему зеркало дальнего вида на автомобили. После этого, подрядчик сбежал.

Олег Солтис написал заявление в полицию, правоохранители устанавливают личность нападавшего.

В комментарии «Новостям-N», депутат опроверг данное происшествие. Более того, Олег Солтис отнесся к такому сообщению с юмором, утверждая, что сегодня у него никаких конфликтов не было.

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