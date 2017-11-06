В Николаеве трамвай врезался в «БМВ»

Вечером в понедельник, 6 ноября, на пересечении ул. Кузнечная (ул. Скороходова) и 6-й Слободской (ул. Комсомольской) в Николаеве, столкнулись трамвай первого маршрута и легковой автомобиль «БМВ».

«БМВ» ехавший по ул. Кузнечная со стороны Богоявленского (Октябрьского) проспекта в направлении ул. Садовой не пропустил трамвай, поворачивавший с 6-й Слободской направо, на ул. Кузнечная, сообщает Новости N.

В результате ДТП никто не пострадал несмотря на то, что в трамвае были пассажиры.

Автомобиль «БМВ» получил значительные механические повреждения: трамвай фаркопом проткнул заднюю дверь автомобиля.