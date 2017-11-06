В Николаеве 17-летний спортсмен ударил ребенка: мальчик в тяжелом состоянии

06.11.17 18:58Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве 17-летний спортсмен-старшеклассник ударил тринадцатилетнего мальчика по голове, в результате чего тот в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, во дворе дома по улице Олейника старшеклассник проходил мимо компании подростков, которые сидели на лавочке и громко общались. 17-летнему юноше это не понравилось: он решил, что дети говорят о нем. Подойдя к одному из мальчишек, он ударил его по голове, после чего пошел дальше.

13-летний мальчик был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает Новости N.

Злоумышленника разыскали полицейские. Дети наглядно знали его: так как учатся в одной школе, поэтому рассказали о том, что видели, правоохранителям.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения пострадавшего подростка относятся к категории тяжких и опасных для жизни.

17-летнему ученику, который занимается боевыми искусствами, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1. ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». За совершенное преступление подозреваемому грозит до восьми лет заключения.Сейчас он ожидает избрания меры пресечения. Следствие продолжается.

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