24.10.17 08:092520
Подробности смертельного ДТП в Харькове: суд не признал Дронова потерпевшим
|06.11.17 19:49
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Водитель Touareg остается в статуе свидетеля.
Водитель Touareg остается в статуе свидетеля.
Киевский районный суд отказался признавать потерпевшим 49-летнего водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений, передает Сегодня.
Ранее Сергей Перепелица, адвокат второго участника жуткой аварии на улице Сумской, которая унесла жизни шести людей и отправила на больничную койку пятерых, настаивал на изменении статуса своего подзащитного, но получил отказ.
Сейчас Геннадий Дронов фигурирует в деле о ДТП как свидетель.