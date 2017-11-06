Подробности смертельного ДТП в Харькове: суд не признал Дронова потерпевшим

Водитель Touareg остается в статуе свидетеля.

Киевский районный суд отказался признавать потерпевшим 49-летнего водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений, передает Сегодня.

Ранее Сергей Перепелица, адвокат второго участника жуткой аварии на улице Сумской, которая унесла жизни шести людей и отправила на больничную койку пятерых, настаивал на изменении статуса своего подзащитного, но получил отказ.

Сейчас Геннадий Дронов фигурирует в деле о ДТП как свидетель.