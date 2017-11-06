Другий учасник смертельного ДТП в Харкові офіційно став підозрюваним

Адвокат Дронова заявив, що не погоджується, що в органу досудового розслідування були підстави оголошувати підозру.

У Харкові оголосили підозру водію автомобіля Volkswagen Touareg Геннадію Дронову, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду із Lexus Олени Зайцевої, внаслідок чого загинули шестеро пішоходів.

Як повідомив кореспондентові УНІАН адвокат Сергій Перепелиця, підозра була вручена Дронову в лікарні, де він перебуває, сьогодні, 6 листопада. "Сьогодні було вручено повідомлення про підозру, відтак, мій підзахисний набув статусу підозрюваного", - сказав адвокат.

За словами Перепелиці, він був присутній під час оголошення підозри. Адвокат наголосив, що Дронов не збирається ухилятися від слідства. Адвокат додав, що разом із підозрою було вручене клопотання про обрання міри запобіжного заходу. За його словами, правоохоронні органи проситимуть суд взяти Дронова під варту.

На думку адвоката, судове засідання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу має відбутися завтра, 7 листопада.

"Наша позиція, що мій клієнт не винний у цій дорожньо-транспортній пригоді", - підкреслив Перепелиця, не коментуючи причини, через які був змінений статус Дронова у кримінальному провадженні.